Nueva tragedia en la familia del fallecido Rodrigo Mejía: su padre también murió de COVID-19 El hermano del actor compartió la dolorosa noticia en sus redes con una foto de ambos, Rodrigo y su padre Salvador. "El pesar que sentimos es grande". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tragedia llega por partida doble a la familia del fallecido actor Rodrigo Mejía. Su hermano Salvador anunciaba la peor de las noticias. Además de la muerte del protagonista de Cuidado con el ángel a los 45 años, su padre, Salvador Mejía también perdía la vida con apenas días de diferencia. El patriarca lo hacía 11 días antes que su hijo, exactamente el 31 de enero, y también por culpa de la COVID-19, enfermedad que se llevó a los dos. Salvador hijo compartió un conmovedor escrito dedicado a sus familiares junto a una imagen inolvidable de padre e hijo en tiempos felices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El pesar que sentimos es grande y todavía no alcanzamos a visualizar el impacto por esta pérdida, sin embargo, creemos que las palabras repletas de amor de nuestra familia y amigos serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones", escribió el hermano e hijo. Desde la ciudad de Mérida, donde vivía Rodrigo desde hace unos meses con su familia y tenía un montón de proyectos por desarrollar, Salvador agradeció las muestras de cariño tras este doble golpe que les ha dejado destrozados. "En nombre de mi familia les doy las gracias a todos", concluyó. Toda la fuerza y el cariño en estos dificilísimos momentos. QEPD.

