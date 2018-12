La gran pregunta que le hizo el padre de Meghan Markle a su madre Doria

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle le ha hecho una importante pregunta a la madre de la esposa del príncipe Harry, Doria Ragland.

¿Por qué? Thomas desea que Doria, con quien tuvo a su hija Meghan, arroje luz sobre qué le pasa a su hija con él. En síntesis, esto porque la Duquesa de Sussex no le habla a su padre, dijo Thomas en una entrevista que concedió a The Mail on Sunday que reseña People. “Yo hasta le entregué una carta en la mano a Doria preguntándole por qué nuestra hija no me habla a mí”, dijo Thomas a la publicación.

Un dato interesante que expone la nota de People es que escribirle a Doria es una de las formas o vehículos que ha utilizado Thomas para poder reconectarse con su hija Meghan, quien espera a su primer bebé. “Yo he enviado varios mensajes de texto. Su número no ha cambiado y no me han respondido”, indicó.

Thomas, quien es el abuelo del bebé que espera Meghan con el príncipe Harry en la primavera del 2019, explicó que le pedía que le contestara el teléfono. Incluso, revela que le escribió una carta. “Yo le escribí una carta de dos páginas y la envié por correo certificado vía sus representantes en Los Angeles. Yo le pregunté porque ella estaba creyendo esas mentiras”, dijo.

De acuerdo a lo expuesto por Thomas, Meghan y Harry, han declinado estar en comunicación con él. “Yo he hecho docenas de intentos para conseguir a mi hija via texto y cartas, pero ella y Harry han puesto una pared de silencio”, dijo Thomas, quien indicó que ya no podía quedarse callado.