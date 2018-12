Padre de Meghan Markle intenta ponerse en contacto de nuevo con su hija

Ha hecho todo lo posible por contactar a su hija, pero no con mucha suerte. Es por eso que Thomas Markle ha recurrido a la última opción que le quedaba: su ex, Doria Ragland, quien sí mantiene una relación maravillosa con Meghan, a la que apoya en todo momento.

Con el fin de lograr un poquito de ayuda de la que fuera su pareja, Thomas le dio una carta para que se la pasara a su hija y pudieran al menos reconectar. “Le di una carta en mano a Doria preguntándole por qué nuestra hija no quería hablar conmigo”, explicó Thomas al periódico The Mail on Sunday.

Escribir esta carta a su ex pareja, de 62 años, ha sido otra de las muchas cosas que ha hecho el desesperado padre para poder tener una conversación con su hija, de 37.

Peo ninguno de sus intentos han tenido un buen resultado. Sus entrevistas y confesiones públicas han hecho que Meghan se haya alejado aún más de su progenitor y éste no tenga acceso alguno a ella. Thomas insiste en que sigue intentándolo de todas las formas posibles.

“Le he incluso enviado varios mensajes de texto. Su número no ha cambiado y además no se me han regresado”, explica el hombre refiriéndose a su hija. Ahora que va a ser abuelo sus ganas de verla son aún mayores y no piensa cesar en reconectar con su pequeña.

“Le he suplicado que conteste al teléfono. Le he escrito una carta de dos páginas y se la he enviado por correo certificado a su representante en Los Ángeles. Le preguntaba por qué se estaba creyendo todas las mentiras”, explica Thomas.

Todos ellos intentos fallidos pues parece que la duquesa de Sussex y su marido el príncipe Harry no tienen intención alguna de responder. “Han levantado un muro de silencio”, continúa con tristeza.

Mientras él suplica poder ver a su hija, su ex Doria permanece unida a la exactriz, especialmente en esta etapa tan importante en la vida de una mujer. En Septiembre, la mamá de Meghan estuvo en palacio por primera vez y puede que celebre estas navidades con la familia real tras recibir la invitación de la reina madre.

Por lo que parece, Thomas seguirá haciendo todo lo que esté en su mano por recuperar la comunicación con su hija y algún día la relación tan especial que existía entre ellos. Sólo el tiempo dirá si Meghan logra recuperar la confianza perdida y le recibirá en su nuevo hogar.