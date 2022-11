Lorena Herrera revela que su padre sufrió un infarto Un fuerte susto recibió Lorena Herrera, quien tuvo que abandonar un programa de televisión para acudir a ver su padre tras el problema de salud que lo puso entre la vida y la muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Lorena Herrera estaba compitiendo en el reality de cocina MasterChef Celebrity; en el cual, incluso, era una de las favoritas y había externado su deseo por ganar la competencia. Sin embargo, a pocos días de concluir la emisión, la actriz no se presentó al concurso debido a que su padre sufrió un infarto que puso en riesgo su vida; así que no le importó ser descalificada por acompañar a tan importante familiar en este complicado momento. "Ese día que no pude estar en los dos retos [de MasterChef] fue precisamente por eso [porque le dio infarto a mi padre]", explicó Herrera al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Tuve que estar con él en el hospital porque lo operaron del corazón". La famosa no pudo ocultar su preocupación ante lo ocurrido y dio a conocer cómo se encuentra su padre tras la operación. "Fue un susto bastante grande porque mi papá ya es bastante grande, tiene 84 años", comentó. "Cuando supe que lo iban a operar casi me muero porque mi papá es todo para mí; es mi vida entera. Gracias a Dios está muy fuerte, está muy bien. Salió muy bien y se está recuperando perfectamente". Lorena Herrera Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorena Herrera aprovechó para enviarle sus mejores deseos a Andrés García, con quien ha compartido escena en alguna ocasión. "Creo que a todos nos da mucha tristeza por lo que está pasando [Andrés García]. Porque la está pasando muy, muy difícil. Lo que más queremos es su pronta recuperación y con una enfermedad de ese tamaño tienen, su familia, que cuidarlo en el hospital y él mismo de no comer muchas cosas", dijo. "Le mandamos un beso grande los que lo conocemos".

