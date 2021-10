Habla por primera vez el padre de la directora de fotografía que mató Alec Baldwin El padre de Halyna Hutchins no responsabiliza a Alec Baldwin de la muerte de su hija en el set de filmación de la película Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram El padre de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió luego de que Alec Baldwin disparara un arma de fuego de utilería el pasado jueves en el set de la película Rust, libró de cualquier culpa al actor estadounidense. "Todavía no podemos creer que Halyna esté muerta y que su madre se esté volviendo loca de dolor", declaró Anatoly Androsovych a The Sun. "Pero no responsabilizo a Alec Baldwin, es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas". Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram El padre también habló de Matthew Hutchins, el esposo de su hija, y de su nieto Andros, de 9 años, quien está atravesando un gran dolor por la pérdida. "Se ha visto muy afectado; está perdido sin su madre", dijo Androsovych. El padre de la fallecida declaró que estaba tramitando visas para que su esposa Olga y su hija Svetlana puedan entrar a los Estados Unidos desde Ucrania, para apoyar al niño y a su padre. También dijo que el esposo de su hija "decidirá si se emprenderán acciones legales". Por su parte, la hermana de la víctima culpó al equipo de filmación delo sucedido, según reportó el Daily Mail. "¿Cómo fue permitida esta negligencia por un equipo de profesionales así? Esta es una coincidencia absolutamente absurda. No sé a dónde conducirá la investigación, pero hay muchas conjeturas. Solo Dios sabe lo que pasó, es increíblemente difícil sobrevivir a eso", declaró. Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) "Lo único que queremos ahora es estar allí con mi madre junto al marido de Halyna y su hijo para asegurarnos de que sienta nuestro apoyo", añadió. En el trágico incidente también terminó herido el director Joel Souza, de 48 años, quien se está recuperando de las lesiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Baldwin, quien fue interrogado por los investigadores y puesto en libertad, se ha visto muy afectado por el suceso. Una fuente dijo a People que el actor de 63 años "está cancelando otros proyectos" y buscando "tomar un tiempo para sí mismo y volver a centrarse". Luego de lo sucedido, Baldwin envió un mensaje a través de Twitter donde se mostraba desolado. "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", dijo. "Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".

