¿Quién es David López, el padre de Jennifer López? Conoce más a David López, el padre de Jennifer López. ¿Cómo es su relación con la Diva del Bronx? Jennifer López recién juró amor eterno a Ben Affleck. Pero el primer hombre que tuvo una importancia en la vida de la cantante y actriz de raíces puertorriqueñas fue David López, su padre. A menudo vemos a JLo compartiendo momentos felices con su madre, Doña Guadalupe Rodríguez, ¿pero qué se sabe del padre de la Diva del Bronx? En junio del 2022, Jennifer le dedicó un amoroso mensaje a su padre en su página On The JLo, para celebrar el Día del Padre. "Nunca olvidaré en tu cumpleaños un año que me viste batallando y aunque traté de ocultarlo y no sabías por qué, viniste y te sentaste a mi lado y me dijiste: 'Quiero que sepas... hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti... tú tienes eso. Soy yo", escribió la estrella de películas como Hustlers, Marry Me y The Wedding Planner. "Eso está grabado en mi memoria para siempre... Me has mostrado lo más importante en la vida que cualquier padre puede mostrarle a alguien: ser una buena persona. Lo hiciste con tu propio ejemplo. Te amo papi... ¡Feliz Día del Padre!", concluye su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y su papa David Lopez Jennifer Lopez y su papa David Lopez | Credit: M Caulfield/WireImage for Hand Print Entertainment Su progenitor ha estado a su lado en momentos importantes de su vida y su carrera, como en el 2013 cuando JLo develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2021, JLo publicó en Instagram una foto reciente con su padre, y otra foto de ella cuando era una bebé y de él en su juventud. "Papi, no hay suficientes palabras para describir lo que significas para mí… ¡Te amo por siempre… en todos los sentidos!", expresó. "Eres necesario, apreciado y amado más de lo que probablemente nunca sabrás. ¡Hoy te celebramos!". En entrevista con el programa Today, la estrella habló sobre su padre, quien siempre la apoyó. "Yo siento que él siempre ha estado orgulloso", dijo. "Desde que yo corría cuando tenía 9 o 10 años". "El simplemente estaba orgulloso de mí", añadió sobre David López, quien no solo la apoyó cuando era una atleta en su niñez, también le echó porras en su carrera artística.

