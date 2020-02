Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, abre su corazón por primera vez y habla sobre su hija El padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, rompe el silencio sobre su hija y habla abiertamente de los errores que ha cometido con ella. Solo busca que su primogénita sea feliz. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como es bien sabido, Alejandra Guzmán se dedicó por completo al cuidado y manutención de Frida Sofía. El padre de la primogénita de la cantante, Pablo Moctezuma, estuvo ausente muchos años; sin embargo, tras los conflictos entre la rockera y la hija de ambos, el empresario ha tenido un acercamiento con la joven y confiesa estar arrepentido de haber estado ausente; ahora augura que intenta reparar eso. “Sí me hizo falta [Frida Sofía]”, confesó Moctezuma a los medios de comunicación. “Claro que sí [se arrepiente de haber estado alejado de su hija]. Me hubiera encantado estar con ella mucho más tiempo. Siempre la apoyo en lo que puedo; la adoro, la amo”. RELACIONADO: ¿La dinastía Pinal odia a Frida Sofía? Image zoom Respecto al conflicto por el que atraviesa la chica con su madre, Moctezuma aseguró que “no sé nada” sobre algún acercamiento entre ellas o si han hablado para limar asperezas. Reveló que se ha mantenido al margen y no ha tenido contacto con Guzmán para abordar dicha problemática. “Obviamente, me da dolor que estén peleando, pero se aman las dos. Creo, que en su momento, sí se reconciliarán”, comentó. “No he hablado con ella [Alejandra Guzmán]”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando fue cuestionado sobre la supuesta enfermedad de Bordeline que padece Frida Sofía y los escándalos en los que ha visto envuelta, Pedro Moctezuma salió en defensa de su primogénita y se enfocó en hablar, únicamente, de las cosas buenas que están ocurriendo actualmente con la chica. “La gente se mete en los chismes y cosas. Pero está perfectamente bien, no tiene nada mal mi hija, al contrario, está mejor que nunca. Está sana, haciendo ejercicio, con su música nueva y van a ver algo muy grande de ella pronto”, advirtió. “Mi hija está perfectamente bien”. Advertisement

Close Share options

Close View image Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, abre su corazón por primera vez y habla sobre su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.