Fallece de coronavirus el papá de la actriz de Abigail Breslin: "Estoy en shock y devastada" La estrella de Hollywood compartió el triste testimonio a través de un comunicado en sus redes. "La COVID-19 le arrancó la vida a mi padre demasiado pronto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Abigail Breslin ha confirmado la muerte por coronavirus de su padre Michael, de 78 años, en un conmovedor escrito en las redes sociales. La intérprete de Zombiland quien el pasado 10 de febrero ya había informado del contagio de su progenitor y la necesidad de ayuda, compartía el triste desenlace este viernes. "Es duro escribir esto. Más de lo que pensé.. Estoy en shock y devastada", empieza su mensaje. "A las 6.32 de la tarde, mi dulce, perfecto, maravilloso, heroico y fantástico papá moría después de que mi familia y yo pudiéramos decirle adiós", proseguía su escrito. La joven de 24 años nominada al Óscar por Little Miss Sunshine acompañó este emotivo homenaje a su padre con unas fotos entrañables de momentos especiales. Además, quiso recordar lo "divertido, tenaz, rebelde, inteligente e increíble ser humano" que fue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días antes de la partida de Michael, Abigail advertía del estado delicado de su padre quien tuvo que ser asistido de inmediato con un respirador tras los efectos provocados por la COVID-19. "Por favor, sigan rezando por mi padre, ojalá pudiera hablar con él por teléfono", escribía. El nivel de gravedad llegó a tal punto que finalmente perdió la consciencia. "Te echo de menos papá, no puedo esperar más a verte de nuevo. Nunca, nunca te olvidaré. Te quiero hasta la luna y de regreso", concluyó su mensaje. Desde antes de su partida, Abigail ha reivindicado la importancia de cuidarse y cuidar a los demás llevando la mascarilla y protegiéndose de este virus. Además, ha hecho hincapié, con el ejemplo de su familia, que esta pandemia no es ninguna invención sino una cruda realidad. "La mascarilla no es incómoda, ¿sabes lo que es incómodo? Un respirador", le contestaba enfadada a un usuario de Twitter que bromeaba al respecto. Mucho amor y fuerza a la familia en estos momentos. QEPD.

