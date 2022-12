El romántico posado navideño del Padre Alberto Cutié con su esposa Ruhama Frente al árbol de Navidad y con la mejor de sus sonrisas, el matrimonio se mostró más feliz y enamorado que nunca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El espíritu navideño ya se hace notar y personalidades conocidas ya han comenzado a celebrar esta etapa tan especial del año a través de amorosos mensajes a sus seguidores. Entre ellos, el Padre Alberto Cutié, quien junto a su esposa Ruhama, ha compartido una foto frente al tan representativo arbolito de Navidad. "Celebrando el gozo de la Navidad con mi bella esposa", escribió junto a la entrañable imagen donde desbordan amor y sonrisas. Alberto Cutié El Padre Alberto Cutié y su esposa Ruhama celebran la Navidad | Credit: IG/Padre Alberto Cutié La pareja lleva más de 12 años de amor, fruto del cual nacieron sus dos hijos, Camila y Alberto, a quienes se suman el hijo mayor de Ruhama, Christian. Los enamorados contrajeron nupcias en 2009 y la felicidad ha reinado en sus vidas desde entonces. Alberto, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram, comparte algunos de esos momentos dichosos en familia, además de la palabra de Dios. La familia al completo ya está lista para celebrar una fecha tan señalada en el calendario, momento de unión y reflexión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre, Alberto lo hará no solo al lado de los suyos, sino también de esa comunidad que le sigue y escucha con tanta fe sobre todos aquellos temas que requieran ser abordados. Incluso de fútbol, si es necesario. Este domingo, con motivo de la final del Mundial de la FIFA, el Padre Alberto habló de la fe en una situación tan deportiva, porque el poder de la oración, la energía positiva y los pensamientos agradables ayudan a que se logren grandes cosas, ¡hasta la Copa del Mundo! Y, para alegría de muchos que así lo pidieron, finalmente Argentina ganó a Francia en este Domingo de Adviento.

