El Padre Alberto Cutié celebró 14 años de matrimonio con una foto que sorprendió a sus seguidores El Padre Alberto Cutié besó a su esposa y desató polémica en las redes "¡No estoy preparada para ver esto!". ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Padre Alberto Cutie and Ruhama Cutie Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Wall Street Awards El Padre Alberto Cutié compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de matrimonio. En una de las imágenes, se le ve portando su traje clerical mientras besa a su esposa Ruhama, generando una gran repercusión en las redes sociales. La publicación del reconocido sacerdote cubanoamericano ha recibido miles de likes y ha generado un sinnúmero de comentarios positivos y felicitaciones por este hito en su vida personal. Sin embargo, también ha despertado el asombro y la sorpresa de algunos usuarios, quienes se han mostrado impactados por las imágenes, debido a su condición de sacerdote. Las reacciones al beso del Padre Alberto a su esposa Uno de los seguidores expresó su confusión. "Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite". padre alberto cutie beso Credit: Padre Alberto Cutie IG padre alberto cutie esposa Credit: Padre Alberto Cutie IG El Padre Alberto respondió a este comentario aclarando que, si bien es un sacerdote católico, no pertenece al rito romano. "Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN padre alberto cutie beso esposa Credit: Padre Alberto Cutie IG Otro comentario destacado expresó el desconocimiento de la posibilidad de que un sacerdote pudiera casarse. "No sabía se podría casar un sacerdote, pero que viva el amor". Nuevamente, el padre Alberto recurrió a Instagram para responder. "La gran mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y los ritos orientales católicos somos casados. Solo el rito latino tiene el celibato". padre alberto cutie beso esposa Credit: Pedro Alberto Cutie IG La vida familiar del Padre Alberto con su esposa Ruhama El Padre Alberto Cutié contrajo matrimonio con la guatemalteca Ruhama en Miami, y juntos tienen tres hijos: Christian, Camila y Alberto. En entrevista con People en Español, el Padre Alberto expresó que se enamoró de su esposa por su autenticidad. "Me enamoró de ella su sencillez y su forma tan sincera de ser, tan auténtica. Ella es completamente única [y] especial", dijo.

