Padre que habría asesinado a su hija de dos meses le echa la culpa al gato de la casa Kristopher Henderson, de 39 años, enfrenta cargos en la muerte su hija de dos meses luego de causarle lesiones graves y tratar de culpar a su mascota de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristopher Henderson Kristopher Henderson | Credit: Blue Earth County Jail Kristopher Henderson, de 39 años, ha sido acusado de asesinar a su hija de dos meses luego de causarle lesiones graves y tratar de culpar al gato de la casa del crimen. Según informó Mankato Free Press, el padre de Minnesota infligió heridas a su hija de manera tal que el 23 de septiembre la bebé tuvo que ser ingresada al hospital. Desafortunadamente, ella murió el 3 de noviembre. Según la policía, Henderson inicialmente intentó culpar al gato de la familia por las heridas, pero luego admitió haber golpeado a la bebé con fuerza en la espalda durante cinco minutos para tratar de calmarla. También reconoció haber golpeado a la niña lo suficiente como para romperle las costillas. Kristopher Henderson Kristopher Henderson | Credit: Blue Earth County Jail De acuerdo con documentos judiciales, en el momento en que fue ingresada la bebé tenía "poca o ninguna actividad cerebral". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un primer momento Henderson, quien se encuentra detenido, fue acusado de agresión en primer grado. Luego el caso se actualizó a homicidio en segundo grado sin intención mientras cometía un delito grave, y homicidio en primer grado mientras cometía un castigo malicioso a un niño tras la muerte de la pequeña. La causa oficial de muerte de la bebé se conocerá cuando se presenten los resultados de la autopsia.

