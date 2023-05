Paco Álvarez aprendió a combinar con una profesión tan demandante y su faceta de padre Inmerso en una profesión tan demandante como lo es el cine, Paco Álvarez combina esta faceta profesional que incluye otros talentos como la música, con su lado paternal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 35 años de trayectoria profesional como director de cine, documentalista, poeta, escritor, cantautor y músico, Paco Álvarez confiesa que su mayor pasión es el cine. De hecho, es ganador de premios en el Metropolitan Film Festival de Nueva York y en el Binational Independent Film Festival de El Paso. Por supuesto, lograr solidez profesional le ha requerido tener que renunciar a otras cosas, como los momentos para estar con sus hijos. "Como todos los papás de México, del mundo supongo, uno tiene que, desgraciadamente, sacrificar algunos tiempos que me gustaría estar con mis hijos, para trabajar", confesó a People en Español. "Para tratar de llevar la vida profesional a buen término. Sin embargo, cuando estoy con mis hijos estoy al cine, no estoy distraído con algo del trabajo u otra cosa. Sino que estoy realmente dedicándome a ellos. Ese es mi compromiso con ellos como papá. Obviamente, siempre estoy ahí, siempre pendiente, atento a cualquier cosa. Desgraciadamente, este trabajo te absorbe mucho y, a veces,tengo que viajar temporadas grandes", continuó. "Si se sacrifica un poco la vida personal, pero en los momentos libres hay que tratar de equilibrar todo". Paco Álvarez Credit: Cortesía: Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, el autor de la canción "Pequeña", que le decido a María Paula, la hija que tuvo con su esposa Dulce María, presenta su primer filme de ficción titulado Diario de un viaje inesperado. "Es un romance que sucede en una road movie. Se desarrolla en Chiapas [México]", explicó. Paco Álvarez Credit: Cortesía: Palomera Group "Dos jóvenes van a viajar por el estado de Chiapas, siguiendo las instrucciones del papá de Michelle, que le exige hacer este mismo viaje que él hizo cuando era joven, si quiere acceder a los bienes de su herencia. En ese viaje ambos van a encontrar una transformación. Un poco de sentido a sus vidas. Van a descubrir que nada está escrito, que todo puede cambiar; incluso, el destino puede cambiar. Van a descubrir también que la vida te puede dar una segunda oportunidad", agregó. "Fue muy interesante desarrollarlo, verlo crecer, desde que se ocurrió la idea hasta que me puse a escribir el guión, con Antonella Samaniego". Paco Álvarez y Dulce María Credit: Cortesía: Palomera Group Paco Álvarez dejó claro que esta cinta "no busca adoctrinar a nadie. Es simplemente una historia contada" que "me deja una gran satisfacción" y que le resulta, profesionalmente hablando, "un gran paso" porque "no es fácil hacer una película de ficción en México". Ahora, este director ya está trabajando en un nuevo proyecto documental; así como, en otros trabajos de ficción. Mientras tanto, Diario de un viaje inesperado ya está en las salas cinematográficas. "La pasión, la entrega, el compromiso y que es lo que me encanta hacer, han hecho que siga", Paco Álvarez "El mayor obstáculo es tener la paciencia para seguir en esta industria que es compleja, difícil, muy competida", mencionó. "La pasión, la entrega, el compromiso y que es lo que me encanta hacer, han hecho que siga y camine. A veces, es un camino lento, pero va dando sus frutos al paso del tiempo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paco Álvarez aprendió a combinar con una profesión tan demandante y su faceta de padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.