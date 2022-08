Pablo Puyol fue deportado de México por supuesta falsificación de documentos El actor español viajó hasta el país azteca para disfrutar de una soñada luna de miel junto a su esposa, la actriz y bailarina Beatriz Mur. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que debía ser un placentero viaje para celebrar el amor, se convirtió en toda una pesadilla para el actor Pablo Puyol. El español viajó hasta México junto a su esposa, la actriz y bailarina Beatriz Mur, para disfrutar de una soñada luna de miel, pero fue sorprendido con una noticia que arruinó su viaje y lo obligó a cambiar de planes para celebrar su reciente boda. La llegada de Puyol a México, al parecer, no fue nada grata para las autoridades de inmigración. El actor, junto a su esposa, fue deportado de regreso a España. Aparentemente, el protagonista de Entreolivos, enfrenta un problema legal adquirido cuando trabajó en ese país hace alrededor de cinco años. El actor ignoraba la situación, por lo que ahora deberá investigar lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A mí nadie me notificó nada, yo estuve trabajando allí un año y por eso fui tranquilamente", reveló a la prensa española. "Ahora, tendré que aclararlo y arreglarlo por si algún día tengo que volver, aunque no me apetece nada". Pablo Puyol Pablo Puyol | Credit: Pablo Puyol/Instagram De acuerdo a la secretaría de gobierno y turismo, los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a México, al menos que sea por motivos de trabajo, por lo que el incómodo y bochornoso momento fue toda una sorpresa para el histrión, tras ser confrontado por las autoridades. "Nos tuvieron allí unas horas, me interrogaron y nos metieron en un avión de vuelta", relató. "No sé cómo funcionan las cosas en México, ahora tendré que ir a la embajada a solucionarlo y pedir explicaciones. Estuve viviendo allí un año, me concedieron el permiso de trabajo, estuve trabajando como actor, presenté una obra de teatro, una película, una serie. No tuve ningún problema. Ahora ellos consideran que parte de la documentación que presenté para obtener la visa de trabajo estaba falsificada". Pablo Puyol Pablo Puyol | Credit: Pablo Puyol/Instagram Puyol asegura que emprenderá acciones legales, sobretodo por el trato a su esposa, quien también fue detenida por ser su acompañante. "Ella sí podía haber entrado, pero al venir conmigo, la trataron como si fuese una delincuente", expresó. A pesar de la amarga experiencia, Puyol tomó las cosas con tranquilidad y retomó el objetivo principal: celebrar su esperada luna de miel. "Hicimos un viaje por el Algarve y cabo de Gata que fue maravilloso", aseguró. Puyol y Mur se casaron en una romántica ceremonia, a principios de julio, tras tres años de relación.

