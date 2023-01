Pablo Perroni revela cómo fue dar a conocer públicamente su bisexualidad Tras varios años de dar a conocer su bisexualidad, Pablo Perroni da a conocer cómo ha sido lidiar con esta declaración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante varios años, Pablo Perroni estuvo casado con Mariana Garza; incluso, tuvieron una hija en común, María. Luego, se separaron y, en enero de 2019, el actor dio a conocer públicamente su bisexualidad de la mano de su expareja sentimental, quien aseguró que siempre supo de esta preferencia. Ahora, el actor hace una confesión de cómo fue lidiar con esta información cuando salió a la luz. "No es que nos sintiéramos obligados [a dar a conocer su bisexualidad]. No puedes pretender que no existe, obviamente, se iba a hablar", advirtió Perroni al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Simplemente, lo que hicimos fue eso, hablar las cosas como son, contar exactamente los detalles y con la única intención de dejar las cosas claras, decir la verdad. Mariana y yo siempre hemos tenido una relación maravillosa porque fue de mutuo acuerdo". El famoso reconoce que contar con el apoyo de la integrante de Timbiriche fue muy importante para hablar abiertamente del tema y decírselo abiertamente a su hija. Además de mantener una amistad con la cantante, tienen una mancuerna exitosa como socios teatrales. "Nunca dejamos de ser amigos", advirtió. "Es increíble poder contar tanto con mi socia como mejor amiga, como mamá de María, como actriz, cuando nos toca trabajar juntos. El amor, el respeto y la admiración siempre van a estar ahí", agregó. "Mariana es una mujer excepcional, de una madurez, de una generosidad y talento, es pura luz. Es muy difícil que siendo así las cosas no funcionen". Pablo Perroni Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Perroni asegura que, a diferencia de otras personas, pudo transitar por sus preferencias sexuales sin mayores conflictos. "Oyes historias de personas que se enfrentan a la misma situación y que viven depresiones terribles o bullying que acaba en tragedia, ahí me parece que es importante hablar del tema, que de alguna manera la gente tenga referentes y que pueda saber y estar tranquila que no pasa nada", concluyó. "En todos lados existe eso [comentarios homofóbicos]; por supuesto. Y comentarios increíbles, y de todo hay y nada, simplemente se te va haciendo la piel cada vez más gruesa y te va importando cada vez menos".

