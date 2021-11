Pablo Montero sufre las consecuencias y se pronuncia tras haberle cantado a Nicolás Maduro en su cumpleaños La participación de Pablo Montero en el festejo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tenido un costo muy alto para el cantante a nivel profesional y personal ¿qué dijo el también actor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes, se dio a conocer un video donde Pablo Montero está cantando la tradicional canción mexicana "Las mañanitas" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien celebraba su cumpleaños número 59, en el Palacio de Miraflores. Esta acción le ha traído serias consecuencias, primero porque ha sido presa de críticas tras considerar su acción como una forma de apoyo a un mandatario que es señalado como dictador que tiene sumido a su país en la pobreza mientras realiza derroches monetarios para fiestas cómo esta. Segundo, el también actor ahora es afectado a nivel profesional porque le están cancelando diversos contratos de trabajo. Ante ello, el participante del reality La casa de los famosos rompió el silencio. "Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad", mencionó en un comunicado. "No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela". Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro | Credit: Nicolás Maduro/Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, la abogada del intérprete "Hay otra en tu lugar", Mariana Gutiérrez, reveló que esta acción, que realizó sin conocimiento de los miembros de su equipo, se está traduciendo en graves conflictos para el cantante. "Lo manejó con mucha discrecionalidad, no nos comentó nada al respecto. Es un tema que quiso manejar así. No, no teníamos conocimiento hasta ahorita que han pasado todas estas cuestiones y vamos a ver cómo las vamos a manejar", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ya empezaron las cancelaciones de los contratos y los eventos por este tema de que fue a cantarle al presidente Maduro a Venezuela. Y como es un tema de política internacional, obviamente, ha habido ciertas consecuencias al respecto", agregó. "Quiero dejar claro es que el único interés que siempre ha tenido el señor Montero es representar la música ranchero-mexicana en el mundo y que la gente la conozca y la pueda disfrutar. Realmente, no lo hizo con ninguna intención de mala fe. A él lo contratan y va a cantar a dónde la gente lo pida". De acuerdo con Mariana Gutiérrez, Pablo Montero "está súper preocupado por su público mexicano, con los medios, por los contratos" y buscará resarcir esta situación de la mejor manera.

