Pablo Montero se pone chip para controlar consumo de alcohol Tras sufrir diversos problemas por su forma de beber, Pablo Montero tomó una decisión radical para tratar de lidiar con esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo se ha mencionado que Pablo Montero tiene problemas para controlar su consumo de alcohol; de hecho, ha protagonizado una serie de conflictos personales y profesionales por esta causa. De hecho, se hizo público que cuando protagonizaba la serie sobre la la vida de Vicente Fernández, El último rey: el hijo del pueblo, dejó plantada a la producción en la grabación del último episodio. Ante ello, el actor se sometió a un procedimiento radical con el fin de poder lidiar con este problema y se colocó un chip. "Es un tratamiento muy importante al que me sometí por mi salud, por muchas cosas. Por mí, por mis hijos, claro por mi familia, por mi carrera", confesó al canal mexicano de televisión 6. "Son decisiones que uno toma para poder estar bien, para poder darle un ejemplo a tus hijos". De hecho, el también cantante mostró la cicatriz en el brazo izquierdo, donde le fue implantado dicho dispositivo. "Lo digo con mucho orgullo porque hay mucha gente que creo va a tomar consciencia y es un ejemplo", comentó. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso ahora está enfrentando un problema legal debido a que fue acusado en Chiapas, México, de una presunta violación a una joven. De hecho, el intérprete de "Hay otra en tu lugar" fue visto en dicho estado con sus abogados para conocer la situación legal a la que debe enfrentarse. De hecho, prometió ofrecer, en unos días más, una conferencia de prensa para explicar lo que realmente está sucediendo. "Estas cosas que pasan son avisos de Dios, como pote ponte atento'", concluyó. Mientras tanto, Pablo Montero continúa cumpliendo sus compromisos profesionales y también aprovecha para pasar tiempo con sus hijos.

