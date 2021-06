¿Pablo Montero tiene romance con conductora de hoy? La buena relación que Pablo Montero mantiene con la conductora de Hoy, Andrea Escalona, quien es su pareja de baile en un concurso dentro del matutino, ha desatado los rumores del un noviazgo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un miembro del elenco del reality de baile "Las estrellas bailan en Hoy" es Pablo Montero, quien llegó para participar a este segmento especial del matutino como pareja de Andrea Escalona. Pese a las críticas de Lolita Cortés, una de las juezas, como mancuerna en el concurso, la química entre ambos ha hecho que surjan rumores de una relación sentimental, ya que los dos actualmente están solteros. ¿Hay romance? "Con Pablo [Montero] he sido parte de su familia. Si nos vamos a comer, estamos mucho tiempo juntos; los ensayos no nos cuestan trabajo", reveló Escalona al canal de YouTube de Eden Dorantes. "Ese amigo que ha resultado ser de acompañamiento y amistad". Pese a todo, la conductora del matutino Hoy no lo descarta como una posibilidad romántica, aunque sería en un futuro, debido a que acaba de terminar un noviazgo y continúa en duelo por la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita somos cuates [amigos]. Creo que cualquier relación debe venir de una gran amistad. Lo quiero muchísimo, somos súperamigos. Él trae su rollo [su problemática], yo también traigo mi rollo. A nivel personal acabo de terminar una relación y creo que terminó porque no estoy en este momento [para una relación amorosa]", mencionó. Andrea Escalona Credit: Alexander Tamargo/Getty Images De momento, Andrea Escalona solo quiere enfocarse en su trabajo, en actividades que está teniendo como distractores y confesó que está aprovechando la mencionada contienda de baile como una terapia para sanar las heridas personales. Sin embargo, considera que si da un romance con Pablo Montero será cosa del destino. "Creo que las cosas se dan y cuando sucede es perfecto, pero el tiempo lo dirá".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Pablo Montero tiene romance con conductora de hoy?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.