¿Pablo Montero está peleando la patria potestad de sus hijas menores? Se rumoró que Pablo Montero había interpuesto una proceso legal para quitarle la patria potestad a su exesposa Carolina Van Wielink. El cantante reacciona a estos señalamientos. Por Carolina Amézquita Pino La semana pasada, se rumoró que Pablo Montero había interpuesto un proceso legal para obtener la patria potestad a Carolina Van Wielink, exesposa, de sus hijas menores, Daniela y Carolina. Incluso, se comentó que también le quitaría el departamento donde actualmente viven, ya que él lo había comprado. Ante ello, el también actor responde a la polémica. "Todo esto es un chisme que se ha venido escuchando. Aquí no hay nada y es la última vez que lo voy a decir. Ya salió un sentencia, ya estamos divorciados, ya hay un convenio. Hay reglas y horarios para ella y para mí que se tienen que respetar y hay una relación cordial", aclaró Montero al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo que tengamos que hacer por la felicidad de las niñas, lo vamos a hacer". El intérprete de "Hay otra en tu lugar" detalló cuáles son los acuerdos que tienen tras el divorcio; al tiempo, que explicó lo relacionado con el departamento de la supuesta disputa. "Cada 15 días, el fin de semana están con ella y un fin de semana están conmigo. Eso es lo que se arregló y las vacaciones también. Estas vacaciones me toca estar con ellas en Torreón con mi madre. Las vacaciones son compartidas; 15 días de vacaciones para donde queramos ir", agregó. pablomontero006.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El departamento lo compré yo para mis hijas", advirtió. "Están diciendo cosas que no son. Le regalé esa casa a mis hijas y a Carolina. Eso fue hace tres años; son mis vecinas. Vivo al lado de donde viven ellas". Pablo Montero e hijas Credit: Instagram/Pablo Montero Pablo Montero también habló sobre su aparente molestia ante el nuevo romance de Carolina Van Wielink. "Lo que más gusto me da es que ella sea feliz, que encuentre la felicidad. Yo tuve un relación y ella la conoció. Mi expareja se llevó muy bien con las niñas. Son puros rumores. Me gustaría que encuentre una buena persona y que sea respetuoso porque mis hijas están de por medio", concluyó.

