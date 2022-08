Pablo Montero pierde los nervios con una reportera al preguntarle por su rehabilitación Minutos antes de su actuación en la Feria de Saltillo, fue cuestionado sobre su ingreso en una clínica para superar sus adicciones y el artista terminó golpeando la cámara e increpando a la reportera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de su actuación en la Feria de Saltillo, Pablo Montero volvió a ser 'El Rey' y acaparar todas las miradas y también los aplausos. El cantante y actor dejó a su público encantado de la vida tras su actuación en directo. "En Saltillo me siento el rey", dijo feliz ante los allí presentes. Todo parecía perfecto, sin embargo, poco antes de salir al escenario, Pablo vivió un desagradable momento al que reaccionó, según algunos de los medios que cubrieron el evento, de una forma desproporcionada. Todo ocurría cuando una reportera del programa Ventaneando se le acercó y le hizo una pregunta de lo más personal y delicada sobre su estado. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Mezcalent La periodista le hizo referencia al centro de rehabilitación donde iba a ingresar por su supuesta adicción al alcohol. La joven insistió en si tenía previsto hacerlo y la cara del intérprete pasó de la alegría al enfado. "No entiendo tu pregunta a qué viene", le dijo inicialmente de forma tranquila para posteriormente perder los nervios y exigir a su equipo de trabajo que se hicieran con las imágenes captadas por la reportera. Muy molesto, fue el propio Pablo quien terminó dirigiéndose a la persona en cuestión para increparla y quitarle la cámara, la cual también golpeó tal y como muestran las imágenes recogidas por algunos de los allí presentes. Aunque el propósito era que este desagradable momento no viera la luz, finalmente terminó divulgándose en las redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pablo Montero pierde los nervios con una reportera al preguntarle por su rehabilitación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.