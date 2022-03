Pablo Montero aclara si está peleado con su amiga Alicia Machado La presencia de Pablo Montero en la casa presidencial de Venezuela fue motivo de molestia para Alicia Machado, quien criticó a su amigo por esta acción; incluso, se rumoró que había un distanciamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de noviembre de 2021, se dieron a conocer videos de Pablo Montero, en el Palacio de Miraflores, cantando para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su cumpleaños número 59. Así, se pudo apreciar como el cantante interpretaba "Las mañanitas", entre otros temas rancheros, para agasajar al festejado. Esto no fue bien visto a nivel público porque se consideró una forma de apoyo a un mandatario que se asegura tiene a su pueblo sumido en la pobreza. Esta situación ocasionó la crítica directa hacia el también actor por parte de su amiga Alicia Machado, quien es una detractora del jefe de estado de su país natal. El tiempo ha pasado y ahora el intérprete de Vicente Fernández en la serie biográfica que prepara Televisa-Univisión, reveló si la disputa con la exreina de belleza continúa. "Ali [Alicia Machado] me manda saludos de cariño. La quiero mucho. Hablamos mucho; está muy contenta por este proyecto [la bioserie de Fernández]. Está muy feliz. De hecho, hace unos días, me habló 'amigo vamos a cenar y todo'. La quiero mucho y ella también", aclaró Montero a los medios de comunicación. "Está muy contenta con lo que estoy haciendo; le he mandado imágenes y, la verdad, está emocionada". Pablo Montero y Alicia Machado Credit: The Grosby Group; Amy Sussman/Getty Images for People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Montero reitera que solo fue a cumplir con un compromiso laboral a esa nación, tal como otros famosos. Aunque fue enfático al asegurar que no se prestaría a realizar ningún tipo de campaña política en favor de ningún candidato. "Eso ya quedó atrás, fui a trabajar", advirtió. "Soy cantante y voy a cantar, y es todo. No voy a hacer ninguna [propaganda política]. Países quieren nuestra música y así lo vamos a seguir haciendo".

