¡Qué siempre no! Pablo Montero no perdió contratos por cantarle a Nicolás Maduro Pablo Montero parece estar convencido que actuar ante el presidente de Venezuela fue un asunto laboral y se asegura que no ha tenido repercusiones laborales como se ha rumorado ¿es verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video de Pablo Montero cantándole al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien celebraba su cumpleaños número 59, en el Palacio de Miraflores, ha sido motivo de fuertes críticas críticas contra el cantante, debido a que se consideró una total muestra de apoyo a un mandatario que es señalado como un dictador que mientras realiza derroches económicos en lujosas fiestas, tal como ocurrió en esta ocasión, tiene sumido a su país en la pobreza. Ante ello, la abogada del cantante, Mariana Gutiérrez reveló, que en consecuencia por esta acción, el intérprete de "Olvidarte jamás" había sido sancionado con una serie de cancelaciones contractuales; particularmente, en Estados Unidos. "Ya empezaron las cancelaciones de los contratos y los eventos por este tema de que fue a cantarle al presidente Maduro a Venezuela. Y como es un tema de política internacional, obviamente, ha habido ciertas consecuencias al respecto", mencionó el pasado miércoles. Ahora, la representante legal se retracta y asegura que el también actor no ha sufrido represalias laborales. "Quiero ser muy, muy clara y contundente en el tema que se está comentando de las cancelaciones con el señor Pablo Montero. Quiero decirles que no tiene ninguna cancelación de ninguna índole. Sus conciertos están confirmados; el primero es este fin de semana en California, en Estados Unidos", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro | Credit: Nicolás Maduro/Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos sabemos que es un gran artista, un gran cantante y no tiene ninguna repercusión legal por su participación en el Palacio de Miraflores, en lo absoluto", concluyó. Pablo Montero Por su parte, Pablo Montero reitera su posición de solamente haber cumplido con un compromiso profesional. "El artista puede exponer su arte en cualquier parte del mundo; mi filosofía de vida es la música, el canto y la actuación", mencionó en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

