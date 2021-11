Pablo Montero le canta "Las mañanitas" a Nicolás Maduro por su cumpleaños Pablo Montero le cantó al presidente venezolano, Nicolás Manduro, por su cumpleaños. Su actuación ha creado polémica entre quienes consideran al gobernante un dictador y le responsabilizan el desplome económico del país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro | Credit: Nicolás Maduro/Twitter La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quiso sorprender a Nicolás Maduro con una serenata por su cumpleaños número 59, para la que contrató al cantante mexicano Pablo Montero, quien llegó a la celebración en el Palacio de Miraflores de Caracas junto a una banda de mariachis. "Alma llanera", "Las mañanitas" y "El rey" fueron los temas que Montero entonó en el patio del palacio presidencial, y acto seguido le regaló al polémico mandatario un sombrero de mariachi. "Gracias a toda la gente bonita de este país que siempre me han recibido con mucho cariño, mucho amor, y venimos con todo el corazón a traer música mexicana", dijo el cantante, según el diario mexicano El Universal. "Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño, y te queda al centavo", añadió Montero. Maduro, por su parte, compartió en su cuenta de Twitter varias fotos en las que se les ve disfrutando con el cantante. "Con mucho amor recibí en el palacio de Miraflores, al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela, estarán abiertas siempre para ti, Pablo", escribió. También agradeció a su esposa por la sorpresa de cumpleaños. "Hace 8 años también me cantó Juan Gabriel, te agradezco Pablo Montero. Les agradezco a los artistas de El Sistema. Agradezco la celebración de este cumpleaños 59 en el Palacio de Miraflores. Cilia es la culpable de esta sorpresa que me han dado hoy. Grandes bendiciones a México", dijo el presidente venezolano. Flores también le dedicó unas palabras al gobernante al frente del país petrolero, que atraviesa una gran crisis económica, política y social desde hace largos años. "Estoy muy orgullosa de ti, por tu compromiso al servicio del Pueblo y de la familia. Dios te siga dando salud y bendiciones. ¡Felicitaciones. Te amo!", indicó. Como era de esperar, a Montero le llovieron las críticas por ser parte del cumpleaños del mandatario venezolano, a quien organismos internacionales han condenado por reprimir la oposición, impedir la celebración de elecciones con garantías democráticas y hundir al país en una crisis económica sin precedentes. "Mientras el venezolano de a pie ni un pedazo de torta puede comprar, ustedes malversan los fondos del Estado", comentó un usuario de Twitter. "Si tanto lo quieres, vente a vivir acá a Venezuela, vente a sufrir como sufre hoy el pueblo Venezolano!!", dijo otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actuación el año pasado del merenguero Bonny Cepeda en el cumpleños de Madura también causó polémica, más aún luego de que dijera haber cobrado $60.000 por cantar, aunque luego negó haber sido compensado.

