¿Pablo Montero insultó a mujeres con discapacidad? ¡El cantante responde! Pablo Montero acaparó titulares tras ser acusado de cantar en estado de ebriedad y de mandar a sacar a dos mujeres con discapacidad que bailaban en primera fila. El cantante responde. By Nohelia Castro Pablo Montero acaparó titulares de diversos medios de comunicación tras ser acusado de cantar en estado de ebriedad y de mandar a sacar a dos mujeres con discapacidad que bailaban en primera fila. En un video que circula en las redes sociales, se escucha al intérprete de "Deja que salga la luna" y "Hay otra en tu lugar" decir: "Se pueden sentar esas señoritas que están ahí, ósea nada que ver, muy mal ustedes eh… es una falta de respeto. Yolanda (alcaldesa de Cuatrociénegas) mándalas a sacar, mándalas a encarcelar… qué voy a hacer con gente así, ósea la canción más importante de la noche, la cagar*n". Ante las quejas, Montero recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación. "Amigos de la prensa. Para saludarlos y comentarles que un periódico local de Monclova publicó una mala información, asegurando que en mi concierto del pasado 9 de mayo en Cuatrociénegas, Coahuila, mandé a sentar a dos personas discapacitadas además de que me presenté en estado de ebriedad". "Con el cariño y la confianza que se ha generado con ustedes, la prensa, les digo que la realidad es que yo me estaba dirigiendo a mis 2 mejores amigas Andrea y Martha, que se estaban tomando una selfie en el momento que empezaron "Las mañanitas" y obviamente lo que les dije a ambas fue en broma que se sentarán para que todos escucharan y disfrutaran ese momento; insisto son mis amigas y fue en tono de broma, así que les pido que por favor dejen de darle seguimiento a una nota que es totalmente falsa". Image zoom Mezcalent.com "Si algo me caracteriza desde el inicio de mi carrera es el respeto y cariño que les tengo a las mujeres y más a personas de la tercera edad, pues tengo una madre que siempre me inculcó valores muy firmes y en defensa de las ellas. Con respecto a que estaba tomado; es una mentira total, pues por fortuna tiene mucho tiempo que no tengo problemas con el alcohol y así seguiré por mi bien propio y el de mi carrera". "Como siempre les agradezco su cariño a ustedes la prensa y le reitero mi amor y respeto a todo el público que me sigue, especialmente a las mujeres".

