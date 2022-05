Pablo Montero reacciona a rumores de veto en diversos eventos por parte de la familia de Vicente Fernández Tras el lanzamiento de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, su familia ha realizado acciones legales y se ha pronunciado en contra de Pablo Montero por interpretar al cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el lanzamiento de la serie no autorizada de Vicente Fernández producida por Televisa-Univisión, titulada El último rey: el hijo del pueblo; la familia del cantante, fallecido el 12 de diciembre de 2022, mostró su molestia pública y entabló un proceso legal en contra de las televisoras debido a que el libro homónimo, en el que está basada esta biografía, habla de supuestos pasajes oscuros en la vida de la famosa dinastía. Además, se han pronunciado en contra de que Pablo Montero, quien se presume como amigo de El Charro de Huentitán y sus descendientes, haya aceptado participar en este proyecto. Por ello, han surgido rumores de qué hay un veto por parte de los parientes del intérprete de Por ti maldito amor para que el también actor de conciertos en los mismos eventos donde se presenta Alejandro Fernández. Montero habló al respecto. "Eso no es cierto. No sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero estoy en muchas ciudades anunciado y en distintos palenques, no nada más en México, en Estados Unidos y Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso. Y es algo que hay que aclararlo porque no es cierto, no es real", advirtió en entrevista al programa digital de Gustavo Adolfo Infante. Respecto a su relación con los miembros de la dinastía, el cantante reiteró que solo mantiene contacto con el primogénito, Vicente Fernández junior; incluso, aseguró que le hecho llegar información sobre la serie de su padre. "Con la única persona que tengo contacto y he tenido contacto siempre lo tuve Don Vicente y Juanjo, su asistente, y con Vicente Junior, que, últimamente, le mandé algunas escenas, algunas canciones. Le mandé 'Platiqué con mi gallo', una canción muy bonita y me dijo: 'se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá'. Y es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo", concluyó. Pablo Montero y Vicente Fernandez Pablo Montero y Vicente Fernandez | Credit: Manny Hernandez/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Montero informó que está grabando la segunda temporada de esta emisión, mientras el litigio legal continúa. Además, se han lanzado los primeros avances de la bioserie autorizada por Vicente Fernández antes de su muerte y que será transmitida por Netflix con Jaime Camil como protagonista.

