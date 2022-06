Pablo Montero habla del supuesto alcoholismo que sufre: "Siempre me atiendo" Hace unos días, Juan Osorio estalló contra Pablo Montero por no cumplir los compromisos laborales que tenían juntos y lo señaló de tener problemas con el alcohol. El actor reaccionó a esto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Juan Osorio declaró que no quería volver a trabajar con Pablo Montero, debido a que no asistió a las grabaciones de la bioserie El último rey: El hijo del pueblo, que estaba a su cargo y que estelarizaba el actor encarnando a Vicente Fernández. El argumento del productor, fue que también cantante se ausentó a causa de los problemas que tiene con el alcohol y si bien, después hablaron, no está satisfecho con la conversación. Ahora, el intérprete de "Hay otra en tu lugar" enfrentó los cuestionamientos sobre su supuesta adicción a las bebidas etílicas. "Cuando yo tengo un problema como... lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso sobre lo que me estás preguntando, siempre me atiendo y trató de hacerlo", advirtió, visiblemente molesto, Montero a los medios de comunicación. "Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo". De acuerdo con el actor, siempre fue muy profesional en dicha emisión y asegura que "me entregué muchísimo al proyecto" porque después de realizar las grabaciones de sus escenas, se iba al estudio para grabar los temas de Fernández que cantaba durante la serie. Pablo Montero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, quien encarnara a Rodrigo Montero en la telenovela Soltero con hijas, se enfrentó a una nueva controversia el pasado 18 de junio de 2022, luego de que se equivocara por segunda ocasión al interpretar el Himno Nacional de México y le ocasionara reclamos durante y después de su participación. Todo ocurrió en el al SeatGeek Stadium de Chicago, cuando el cantante asistió al partido amistoso entre el Atlas y Chivas. Lo cual, le ocasionó diversas críticas."No sé quién es más culpable si el empresario que lo contrata o el artista que acepta. Neta que no se pueden llamar mexicanos si no se saben el Himno Nacional; mejor pongan a un naturalizado se lo sabe mejor dan pena ajena. Es una vergüenza", mencionó un usuario Esta misma falla la tuvo Pablo Montero en 2021, cuando en la misma pieza musical durante la final de Clausura entre Santos y Cruz Azul. De momento, no se ha pronunciado al respecto.

