Pablo Montero asegura que terminaron sus problemas con el alcohol El cantante mexicano Pablo Montero está sumamente orgulloso de que su relación con el alcohol ahora es más sana, ¿y su corazón?, aquí todos los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La disciplina ha sido la pieza clave para que Pablo Montero pusiera punto final a sus problemas con el alcohol. "Empecé el año con un tratamiento muy importante. Tienes que tener mucha disciplina y cambiar muchos hábitos, en la alimentación, en descansar, en tu rutina de ejercicio", dijo el cantante a Mezcal TV. "En mi caso, lo estoy haciendo y me está yendo de maravilla. Estoy muy bien física, mental, emocional y espiritualmente". En cuanto a su estado emocional el también actor destacó que se encuentra más maduro y hoy por hoy busca una mujer que tenga la misma edad que él y hasta lo canta a los cuatro vientos en su nuevo tema "Uno de cuarenta" . "Yo creo que con la experiencia y con lo que he vivido yo creo que por eso estoy cantando este tema, porque yo creo que cuando eres contemporáneo de una persona tienen cosas más en común, ¿no? Y es más duradera una relación", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pues sí, es el tema [la canción nueva], así se llama Uno de Cuarenta o Una de Cuarenta; yo creo que más bien una de cuarenta, en este caso te puede decir tu pareja ¿qué prefieres, dos de veinte o una de cuarenta?". Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Manny Hernandez/WireImage En lo que el amor vuelve a su vida, el intérprete de "Hay otra en tu lugar", está entregado a sus cuatro hijos. "El día del padre yo creo que voy a estar trabajando. Tenemos ahorita más o menos 20 ciudades que vamos a presentarnos y creo que es lo más 'padre', que puedas festejar tu cumpleaños o el día del padre haciendo lo que te gusta", comentó. "Creo que lo mejor es tener esa comunicación [con tus hijos] y esa confianza con tus hijos para poder guiarlos por un buen camino".

