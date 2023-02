Pablo Montero rompe el silencio sobre sus acusaciones de presunta violación Luego de la polémica y versiones diversas, Pablo Montero hizo frente a los señalamientos de que abuso sexualmente de una joven en Chiapas, México ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se confirmó que Pablo Montero había sido denunciado por presunta violación de una joven en Chiapas, México. Las confusiones y especulaciones respecto al caso habían sido diversas. Ahora, el actor habla por primera vez sobre este asunto legal. "Debido a que no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen, se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace", mencionó Montero en un comunicado. "Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso; sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en este momento". El también cantante quiso terminar con algunas controversias que se han rumorado sobre esta situación. "Lo que les puedo decir es que soy inocente; que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré", advirtió. "Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra; así como es falso que haya pagado una cantidad de dineros para que se retire la denuncia", continuó. "Finalmente, quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo. Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito". Pablo Montero Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Montero aprovechó para asegurar que hablará a detalle sobre este tema en cuanto pueda hacerlo. "Me comprometo a emitir una declaración tan pronto sea pertinente", concluyó. Mientras tanto, las investigaciones por parte de las autoridades siguen su curso normal, tal como han dado a conocer diversos medios de comunicación locales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pablo Montero rompe el silencio sobre sus acusaciones de presunta violación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.