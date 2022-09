Pablo Montero reacciona a invitación de Julio César Chávez a su clínica de rehabilitación

"Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser", enfatizó. "Siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad; nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, hago mis cosas, nadie tiene que venir. Y si mucho les interesa, que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando la cago; lo acepto, y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es".