Filtran una inquietante foto de Pablo Montero tras ser arrestado por un supuesto altercado Pablo Montero aparece desarreglado y con la camisa completamente abierta en la imagen tomada tras ser detenido por supuestamente causar destrozos en un restaurante. El actor ya había sido noticia esta semana por un presunto caso de abusos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A días de que circulara la noticia de que Pablo Montero fue acusado de abuso sexual en el estado mexicano de Chiapas, ahora el cantante vuelve a estar en boca de todos luego de que se filtrara una foto aparentemente tomada tras su detención por causar destrozos en un restaurante. Según Univision, testigos señalaron que al llegar a un restaurante en Puerto Aventuras, en Quintana Roo, el también actor tenía una actitud prepotente y los empleados le pidieron que se retirara. Sin embargo, se negó y agredió al encargado del lugar, además de causar destrozos al parecer en estado de ebriedad. El periodista Miguel Aquino, experto en temas de seguridad y justicia, publicó en sus redes sociales la imagen en la que se veía al artista totalmente desarreglado y con la camisa abierta. Pablo Montero Credit: Getty Images / Medios y Media "El 18 de enero en Puerto Aventuras fue detenido aparentemente durante unas horas el cantante Pablo Montero, de acuerdo con algunos testigos fue enviado a los separos por hacer desmanes y golpear al gerente del restaurante The Pub", tuiteó el también conductor de televisión el jueves en la mañana. Sin especificar cuánto tiempo estuvo detenido y si salió libre bajo fianza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el caso de abuso sexual abierto en su contra en Chiapas por las acusaciones de una mujer, el cantante habló en una entrevista telefónica en el programa Hoy este viernes en la qe desmintió los señalamientos y negó que haya una orden de arresto. "Puras tonterías, es la verdad lo que dice ahí en esa portada son puras mentiras porque como le contaba hace un momento la fiscalía lo desmiente. Yo nunca, jamás he tenido contacto con esa persona", dijo. "Jamás he ofrecido dinero ni a ella ni a nadie, no tengo por qué hacerlo porque no tengo nada que temer", agregó. Montero también compartió un comunicado en el que reiteró su inocencia, resaltó que no está prófugo y que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si es requerido.



