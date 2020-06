Pablo Montero confirma nuevo romance con modelo 23 años menor que él Los rumores sobre un nuevo amor en la vida de Pablo Montero por fin son revelados. Fue el propio cantante quien confirmó la noticia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace algunos meses, comenzó el rumor de que Pablo Montero ya tenía nueva pareja sentimental; sin embargo, es hasta ahora que el cantante confirmó su romance con Luisa López, una joven mexicana que se dedica al modelaré y es 23 años menor que el también actor. La pareja está pasando junta la cuarentena en el departamento que el intérprete de “Vuelve junto a mí” tiene en Cancún, México. Además, la chica convive con sus hijas menores. RELACIONADO: Pablo Montero aún vive con su exesposa Image zoom Mezcalent “Estamos bien [Luisa López y Montero]; muy contentos”, aseguró Montero al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Ahorita que estamos con tanto tiempo de poder compartir, comunicarse, de poder hablar, de poder hacer oración, cocinar. Con las niñas jugamos. Y, bueno, es un tiempo muy lindo en ese aspecto para poder relacionarse más y conocernos más”. Por otro lado, el cantante reveló que ha estado cerca de sus hijas, pero no ha podido reunirse con sus otros hijos, debido a que viven en otros países y ahora no pueden trasladarse a México debido a la contingencia sanitaria mundial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Pablito vive en Los Ángeles y no se puede viajar a los Estados Unidos y Daniel está en Costa Rica, pero todos los días estoy en contacto con ellos”, explicó. “Con mi Pablito me veo una vez, el fin de semana me toca estar con él, pero ahorita no se puede, está aislado”. De momento, Pablo Montero promueve el tema “Aprendimos”, cuyas ganancias serán destinadas para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo a causa de la pandemia.

