Pablo Montero recibe un aluvión de críticas por meter la pata cantando el himno mexicano El cantante fue el encargado de entonar el himno nacional del país azteca en un partido de fútbol. Su actuación no dejó a nadie indiferente. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Pablo Montero se suma a la lista de artistas que han decepcionado a sus compatriotas a la hora de cantar el himno nacional del país. Montero fue el encargado este jueves de cantar el himno en la ceremonia de apertura de un partido de fútbol entre el Santos y el Cruz Azul, la ida de la final de la Liga MX. El cantante confundió algunas palabras como "ciña oh patria" y "piensa oh patria", cambiándolas por "ciño patria" y "pienso patria". Por supuesto que las críticas no se hicieron esperar y sus detractores inmediatamente recurrieron a las redes sociales para condenar su error. "No habrá un cab…n que pueda cantar el himno nacional sin equivocarse…Para variar, hoy la ca..ó Pablo Montero", escribió un usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fallida interpretación de Pablo no pasó desapercibida por los fanáticos de Ángela Aguilar, quien hace unas semanas fue fuertemente criticada por cambiar el tono del himno en la pelea de Saúl el Canelo Álvarez, con el británico Billy Joe Saunders en Arlington, TX. Su padre, Pepe Aguilar, explicó, sin defenderla, que la joven de 17 años no entonó correctamente el himno debido a una falla técnica. "Sí hubo un error. Claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó", expresó Pepe durante un enlace en vivo tras las críticas. Pero eso no fue suficiente para los detractores inconformes, que hasta pidieron a la secretaría mexicana de Gobernación que sancionara a la joven cantante por su error, pese a que no falló en la letra, de acuerdo a Radio Fórmula. Montero, quien había anunciado con bombos y platillos su participación, no ha abordado su error hasta el momento. Entre los artistas que han sido recriminados por interpretar erróneamente el himno de México están Ana Bárbara, Jenni Rivera y Julio Preciado, entre otros.

