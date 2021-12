¿Volverá a cantar en Venezuela?: la respuesta de Pablo Montero luego de la polémica por Nicolás Maduro A pesar de la presión y las críticas recibidas, Montero no descarta la posibilidad de volver a cantar en escenarios venezolanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro | Credit: Nicolás Maduro/Twitter El pasado mes de noviembre el cantante mexicano Pablo Montero estuvo en el ojo del huracán luego de que trascendiera que entonó "Las mañanitas" y otras canciones en la fiesta de cumpleaños privada del gobernante venezolano Nicolás Maduro. Su actuación en el círculo íntimo de quien es considerado un dictador por gran parte de la comunidad internacional molestó a muchos. Sin embargo, a pesar de la presión y las críticas recibidas, Montero no descarta la posibilidad de volver a cantar en escenarios de Venezuela. "De hecho yo tengo una presentación en mayo en varias ciudades, tengo como 6 ciudades que voy a hacer masivas y eso para el público", dijo el cantante en el show De primera mano. También aseguró que sus presentaciones para 2022 "ya no tienen nada qué ver con lo que se hizo". "Yo siempre voy a regresar a Venezuela", sostuvo. "Siempre voy a regresar a cantar porque la gente me ha recibido con mucho cariño, con mucho amor, siempre lo voy a hacer". Una vez más, Montero defendió su posición y dijo: "Yo fui a cantar, como lo dije una vez, no fui a hacer ninguna campaña ni a hacer ninguna promoción a nadie". Pablo Montero Credit: Mezcalent.com Durante la celebración en el Palacio de Miraflores de Caracas junto a una banda de mariachis por el 59 cumpleaños de Maduro, Montero cantó "Alma llanera", "Las mañanitas" y "El rey". También le regaló al polémico mandatario un sombrero de mariachi. "Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño, y te queda al centavo", le dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que le llovieran las críticas y de que se difundiera que le habían cancelado varios contratos de trabajo, Montero envió un comunicado: "Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad", sostuvo. "No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela".

