Pablo Moctezuma asegura que Alejandra Guzmán "está fuera de la realidad" El padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, responde a las acusaciones en su contra que hizo Alejandra Guzmán y revela un terrible secreto que ha ocultado la rockera. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego que Frida Sofía dio a conocer públicamente que su abuelo, Enrique Guzmán, la tocaba en sus partes íntimas de manera inadecuada, se ha creado todo un conflicto entre los involucrados y cada día salen a la luz más revelaciones. Ahora, Alejandra acusó al padre de su hija, Pablo Moctezuma, de haberla golpeado. Ante ello, el empresario aclaró que "no la golpeé, me defendí de ella"; asegura que fueron pareja diez años y la conoce bien. "Esto realmente ya es una locura, esta mujer haciendo estas acusaciones tan estúpidas, porque conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas con todo el mundo", aclaró al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético [luchador]. Golpizas a aeromozas; la han bajado de aviones, barcos, trenes; la han corrido de hoteles. Creo que acaba de apuñalar a una persona ahorita, a un novio hace un mes; apuñaló a un novio que era amigo mío, que era novio de ella también". Respecto a los señalamientos de la rockera asegurando que nunca lo ha visto ni se ha hecho cargo de la hija de ambos, Moctezuma fue enfático. "Dice que no me ha visto en 29 años. Esta mujer está mal, está fuera de la realidad, fuera de la verdad. La fui a ver al hospital la última vez. Durante 20 años, ha ido a Nueva York con nosotros; se quedó en mi casa en Acapulco". Dejó a al descubierto otros pasajes difíciles en la vida de la intérprete de "Flor de papel". Primero narró que cuando ella lo abandonó fue porque le reclamó al descubrirla dándole a "Frida rivotril [fuerte medicamento] con tres meses de nacida". Segundo, habló de una situación fuerte para la cantante. "Alejandra me contó que fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia, entonces a mí no me platicaron", agregó. Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma Credit: Alejandra Guzmán Instagram Beatriz Pasquel Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que Alejandra [con esta experiencia] no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre [Enrique Guzmán]. No haber corrido a verla. Si es o no verdad 'voy a ver mi hija'", mencionó. "Esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para ver que su hija le está pidiendo a gritos un acercamiento. Que le pida perdón por lo que ha hecho". Pablo Moctezuma reconoce que "no he sido el padre ejemplar"; de lo cual, se sigue arrepintiendo y le ha pedido perdón a la modelo; sin embargo, siempre ha estado a su lado. Está dispuesto a apoyar a Frida Sofía en este proceso. Se confiesa decepcionado por la falta de apoyo de Alejandra Guzmán hacia su hija. "Hasta el día de hoy, todavía le tenía un cierto cariño y respeto a Alejandra, no quería que esto trascendiera a algo más. Alejandra está muy mal asesorada", advirtió. "Sigue desacreditando a Frida, sigue defendiendo lo indefendible".

