Pablo Lyle y su impresionante cambio físico El actor, que se encuentra bajo arresto domiciliario en Miami, se dejó ver con un nuevo color de cabello y varios kilos de más. Bajo arresto domiciliario desde abril de este año luego de que le propiciara un golpe al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, que desembocó en su muerte, Pablo Lyle fue captado recientemente por las cámaras del programa Un nuevo día (Telemundo) de compras en las calles de Miami junto a su esposa Ana Araujo y sus hijos. El actor mexicano, que acaba de cumplir 33 años, se dejó ver muy cambiado físicamente, empezando por su cabello, que ahora lo tiene muy corto y de color rojizo. Pero el aspecto de su pelo no es el único cambio que ha experimentado el protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado y Mi adorable maldición en los últimos meses. Lyle, tal y como se destacó en el matutino de Telemundo que emitió este martes en exclusiva las imágenes, también luce un considerable aumento de peso. "Lo que percibimos es que está bastante cambiado, se cambió el color del cabello, lo tiene ahora muy corto en color como rojizo, como que se lo tiñó, pero sobre todo lo vemos con algunas cuantas libritas de más", comentó Héctor Sandarti al ver las imágenes. El aumento de peso del actor llevó al presentador a preguntarse si es consecuencia de la depresión que se decía que estaba sufriendo o simplemente es fruto de su estado de relajación. "Yo quiero pensar que es solamente porque él está relajado, como quien dice tranquilo, y no que esté en una situación, como muchos decían, de depresión y que posiblemente este aumento de peso sea un reflejo de esa depresión", dijo Sandarti. Será el 9 de diciembre cuando se celebre el juicio de Lyle en Estados Unidos. Previo a dicha fecha, ambas partes tendrán una audiencia el 27 de noviembre para determinar si están listas o se necesita más tiempo antes de comenzar el juicio.

