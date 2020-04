Se complica la situación legal de Pablo Lyle, recibe nuevo rechazo por parte de la corte Pablo Lyle sufre un segundo rechazo en la corte que complica su situación legal. Sus abogados quieren deslindarlo por completo del cargo de homicidio involuntario que le imputan las autoridades. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para evitar el cargo de homicidio involuntario, los abogados de Pablo Lyle interpusieron por segunda ocasión el recurso de defensa propia, mejor conocido como Stand Your Ground, para trabajar sobre esa base en el caso del actor; sin embargo, la corte denegó nuevamente esta petición, con lo cual se complica su situación jurídica, según informaron diversos medios de comunicación. En el documento otorgado por la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero se informa que se trata de una “opinión presentada el 22 de abril del 2020. No es definitiva hasta la disposición de la moción presentada oportunamente en una nueva audiencia”. Image zoom RELACIONADO: Pablo Lyle habla por primera vez tras conflicto legal por el que atraviesa Este recurso de legítima defensa ya había sido presentado el año pasado. Sin embargo, el juez que en aquel momento llevaba el proceso, Alan Fine, lo rechazó. Con la llegada de una nueva jueza, Marlene Fernández-Karavetsos, los abogados del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición decidieron apelar esta resolución; la cual, tal como se dio a conocer, fue negada nuevamente. Lyle sigue viviendo en Miami ante la negativa de la corte de permitirle viajar a México. Las autoridades le retuvieron incluso el pasaporte desde el año pasado. Ahora porta un dispositivo de geolocalización electrónico, ya que permanece en arresto domiciliario. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo comenzó cuando Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, murió en el hospital cuatro días después de haber sido golpeado por el actor, luego de una discusión por un incidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo del 2019. Si bien Pablo Lyle debía acudir a la corte el próximo 29 de abril, por las condiciones de cuarentena impuestas a causa del coronavirus, la fecha de la audiencia fue cambiada para el 5 de junio. Advertisement

