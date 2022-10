Esposado, Pablo Lyle manda un beso a su familia para despedirse antes de ingresar a la cárcel Visiblemente afectado, Pablo Lyle se despidió de su familia en la corte al ser declarado culpable de homicidio involuntario. ¡El video aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle en la corte esposado Pablo Lyle se despide de su familia en la corte | Credit: IG. Jorge Poza La primera en abrazar y dar un beso a Pablo Lyle tras escuchar que el actor era declarado culpable de homicidio involuntario, fue Ana Araujo. Tras recibir el beso de la madre de sus hijos, un calmado Lyle se puso a la disposición de las autoridades y se dejó poner las esposas. "Se encuentran "destrozados" dijo la reportera Azucena Cierco de Al rojo vivo (Telemundo). Ya esposado, quien fuera el protagonista de telenovelas como La sombra del pasado y Érase una vez mandó un beso a su familia antes de salir de la corte. La escena conmocionó al mundo artístico. "Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Solo quiero decir que yo trabajé con él muchos meses y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia", escribió Michelle Renaud en sus redes sociales. "Todos podemos equivocarnos", escribió Mane de la Parra por su lado. "Y esos errores nos pueden cambiar la vida". Pablo Lyle en juicio Credit: Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images No solo a Lyle y su familia la vida les dio un vuelco, también a los parientes de Juan Ricardo Hernández, el hombre cubano que falleció tras tener un altercado con Lyle. "[Estoy] sin palabras]", dijo Mercedes Arce, quien fuera pareja del finado a la periodista Tanya Charry de El gordo y la flaca (Univision)."[Fue] la justicia del Señor". Hernández, de 63 años, perdió la vida el 4 de abril del 2019 debido a "complicaciones de una herida contundente en la cabeza" que se produjo tras recibir un golpe de Lyle en una disputa por un incidente de tráfico pocos días antes en una calle de Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami con su esposa Ana Araujo y sus dos hijos en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante otro vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó en un semáforo y golpeó el auto en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo.

