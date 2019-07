Pablo Lyle reaparece frente a las cámaras con un renovado y radical cambio de look En una de sus salidas a misa, el actor sorprendió con un renovado y sorprendente cambio de imagen. Además, se expresó así. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message A pesar de la difícil situación que enfrenta, Pablo Lyle se ha dejado ver por las calles de Miami, tranquilo y sereno. Las cámaras le captaban cuando acudía con su familia a la iglesia a la que un juez le ha dado el permiso para asistir. Sorprendió por dos cosas. Por su carácter amable, aunque siempre discreto, ante los medios, y por su renovado y radical cambio de imagen. El actor se ha cortado su larga melena y ha vuelto al pelo corto. Hasta ahora se había mantenido al margen de dar cualquier declaración pero en esta ocasión sí tuvo unas palabras. “Como saben hay una investigación en camino. Pero les estoy muy agradecido porque están pendientes”, se limitó a decir a una reportera de Suelta la Sopa. Image zoom Pablo Lyle/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es la segunda vez que habla con los medios después de su salida de los tribunales hace unas semanas donde reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido. El actor hace frente a los cargos de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó al bajarse del coche tras un enfrentamiento verbal. De momento la investigación sigue su curso y habrá que esperar a a la decisión del juez. Mientras tanto, Pablo sigue en Miami, saliendo con los permisos del juez y más unido que nunca a su familia. Su esposa e hijos ya se han trasladado a la ciudad del sol para acompañar al actor en estos momentos cruciales. Advertisement EDIT POST

