Pablo Lyle podría ser deportado a México La situación de Pablo Lyle podría sufrir un cambio, luego de que se ha solicitado que el actor sea llevado a la corte de inmigración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que ocurrió el incidente, en 2019, donde murió Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle viajó a Estados Unidos donde enfrentó el juicio por homicidio involuntario. Desde que lo sentenciaron a arresto domiciliario el actor ha permanecido en Estados Unidos alejado de su familia. Tras la sentencia en su contra, que se llevó a cabo el 3 de febrero de 2023, el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición fue trasladado de la prisión donde permaneció durante el juicio a otra que se dice es provisional. Ahora, se da a conocer que podría no ser llevado a la cárcel definitiva donde cumpliría su condena de cinco años porque existe la posibilidad de que sea deportado a México, su país natal. "La corte estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los federales, que en el caso de Estados Unidos sería el departamento o la corte de inmigración, y sabemos que ya está en pie. Lo cual, es muy probable que [Pablo Lyle] sea deportado a México", informó Sandra Hoyos, abogada de Miami que está involucrado con el caso de Lyle, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "El 14 de abril de 2023, la corte emitió una orden, que se puede ver si entras al caso de Pablo Lyle, que está pidiendo que el Estado, que consiste en los abogados de Pablo Lyle, la fiscalía", continuó. "Hay una orden clara, firmada por el juez, válida, que pide cooperación con los federales; lo cual indica, como abogada puedo dar mi opinión legal, que lo que va a suceder es que va a suceder que va a ser transferido a la cárcel de inmigración de Miami, donde habrá un juicio y ellos van a determinar si es deportado o se mantiene en Estados Unidos. Mi opinión es que lo van a deportar". Pablo Lyle Pablo Lyle en Miami, febrero 2023. | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta situación podría representar la libertad del titular de la película Godinez contra Mirreyes si México así lo determina, debido a que ahora su situación legal es como inmigrante y no quieren que el erario público pague por su estancia en prisión. De cualquier forma, la apelación para limpiar su nombre puede continuar aún cuando Pablo Lyle esté en otro país. El tiempo dirá si es o no deportado. "Si lo deportan [el caso] queda en manos de las autoridades mexicanas. Ellos pueden tomar la decisión de cooperar con Estados Unidos y obligarlo a terminar su sentencia en México o simplemente darle la libertad completa", mencionó. "El puede continuar con la apelación desde un país extranjero".

