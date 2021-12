Pablo Lyle podría ir a juicio por homicidio en 2022 La última audiencia sobre el caso que Pablo Lyle enfrenta acusado de homicidio involuntario podrá terminar en el juicio correspondiente el próximo año ¿qué necesita el actor para una solución de su conflicto legal? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle estuvo involucrado en una disputa con una persona llamada Juan Ricardo Hernández, a quien le soltó un golpe, según se muestra en los diversos videos que reproducen los hechos; poco después, el hombre murió. En consecuencia, el actor fue sentenciado a arresto domiciliario en Miami, donde se desarrolló el suceso, y debe portar un grillete en el tobillo con GPS hasta que se resuelva su situación legal. Así, comenzó un proceso legal en contra del protagonista de la telenovela La sombra del pasado, quien fue acusado de homicidio involuntario por las autoridades estadounidenses. Durante este tiempo, se han llevado a cabo una serie de audiencias que pretenden evitar el juicio para lograr un acuerdo con los familiares del occiso y permitir que el famoso recupere su libertad. Así, este martes 30 de noviembre, se llevó a cabo una nueva audiencia virtual para dar una actualización del caso; sus defensores pidieron más tiempo para un trato, el cual fue aceptado por la juez a cargo del caso, Diana Vizcaíno, quien fijó el inicio del juicio el 14 de marzo de 2022, según se mostró en la transmisión y también fue reportada por diversos medios de comunicación. Pablo Lyle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la sexta ocasión que se posterga el juicio; sin embargo, podría haber una suspensión definitiva en una audiencia previa que fijó Vizcaíno para el 3 de marzo. Mientras se lleva a cabo el próximo encuentro o bien el juicio, el actor deberá permanecer con las condiciones actuales; es decir, mantendrá el arresto domiciliario con el GPS en la pierna y sin posibilidad de trabajar. Será hasta el próximo año cuando se defina la situación legal de Pablo Lyle.

