Pablo Lyle pide un nuevo juicio y retrasa la lectura de la pena que le tocará cumplir La jueza del caso de Pablo Lyle debía anunciar hoy la pena que se le impondrá al actor mexicano convicto de homicidio involuntario. Pero una moción de sus abogados pidiendo un segundo juicio obligó a retrasar al mes que viene la lectura de la condena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Pablo Lyle deberá esperar unas semanas más para conocer la sentencia que se le impondrá tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario. La jueza del tribunal de Miami que lleva el caso debía leer este miércoles 26 de octubre la condena al artista mexicano, pero una petición interpuesta por sus abogados ha retrasado la lectura. Los abogados de Lyle solicitaron celebrar un nuevo juicio, por lo que la jueza ahora debe atender esa moción antes de anunciar la pena que le piensa imponer. La próxima vista en el caso se fijó para el 14 de noviembre, reportó CBS News. Hasta al menos entonces el actor no sabrá cuánto tiempo pasará tras las rejas o si va a un segundo juicio. El actor enfrenta una condena de entre 9 y 15 años de prisión por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 65 años, quien falleció tras recibir un golpe de Lyle en medio de una pelea por un incidente de tráfico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle trial juicio guilty declarado culpable corte Miami Pablo Lyle | Credit: Mezcalent La defensa también busca que de ser condenado a prisión, el actor pueda beneficiarse de todas las ventajas legales posibles, como la ausencia de antecedentes criminales, para reducir su tiempo sin libertad. Por su parte, la familia de la víctima insiste en que Lyle cumpla el máximo de pena posible. Desde que fue declarado culpable, Lyle – que ha mantenido su inocencia asegurando que actuó en defensa propia - se encuentra recluido en el Centro Correccional de El Doral en Miami.

