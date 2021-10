Pablo Lyle pide aplazar su juicio nuevamente Es la quinta vez que el juicio por homicidio involuntario que debe iniciar en contra de Pablo Lyle es postergado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle tuvo un enfrentamiento con un hombre llamado Juan Ricardo Hernández, quien murió cuatro días después en un hospital de Miami, Florida, donde se desarrollaron los hechos. El actor fue detenido y sentenciado a arresto domiciliario mientras se lleva a cabo su juicio por presunto homicidio involuntario. Durante la última audiencia, realizada este jueves 14 de octubre de 2021, el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición pidió que se postergue nuevamente su juicio, según dio a conocer la agencia AP. Así, el abogado Philip Reizenstein le explicó a la jueza Diana Vizcaino que necesitaba más tiempo porque las partes están trabajando para solucionar un asunto. "El pedido de aplazamiento es concedido", mencionó Vizcaino durante la audiencia virtual y luego de que la fiscal Eileen Keeley aceptara dicha solicitud. El juicio debía iniciar el 2 de agosto pasado; sin embargo, el intérprete de Matías Salazar Silva en la telenovela Cachito de cielo solicitó, en julio, otro aplazamiento. Esta nueva petición se convierte en la quinta postergación. Mientras tanto, el acusado deberá continuar en con el monitor GPS en el tobillo y continuarán las restricciones pertinentes que incluyen desplazarse en un radio delimitado y seguirá su impedimento para abandonar la ciudad que se ubica en Estados Unidos; por lo tanto, no podrá regresar a su natal México. Pablo Lyle en corte de Miami, Florida Credit: (Alexia Fodere/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Será hasta el próximo 30 de noviembre cuando se lleve a cabo una nueva audiencia de programación. Cabe destacar que desde su arresto Pablo Lyle se ha visto obligado a dejar su carrera profesional y se mantiene alejado de esposa e hijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pablo Lyle pide aplazar su juicio nuevamente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.