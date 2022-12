Jueza niega nuevo juicio a Pablo Lyle, quien pasará su primera Navidad en prisión Pablo Lyle pasará su primera Navidad en prisión, alejado de su esposa y sus hijos. Una jueza niega nuevo juicio para el actor. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle recibe malas noticias. Una jueza ha negado un nuevo juicio para el actor después de que sus abogados hicieran este pedido. Esta será la primera Navidad que el histrión mexicano pasará en la cárcel en Miami, Florida, alejado de su esposa Ana Araujo y sus hijos. En octubre, la estrella de telenovelas como Mi adorable maldición, Una familia con suerte y Por siempre mi amor fue declarado culpable de homicidio involuntario. Lyle fue encontrado culpable de la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández tras tener un altercado de tráfico en una calle de Miami hace tres años. La fiscalía consideró que el golpe que propinó Lyle a Hernández, de 63 años —y que terminó con su vida en el 2019 por una lesión cerebral— fue innecesario. La mañana del 12 de diciembre del 2022 una jueza negó que se realice otro proceso judicial para el actor. Sin duda este es un duro golpe para Lyle y su familia, que se despidieron del actor después de su juicio en octubre con las palabras "te amamos" antes de él ser encarcelado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle Pablo Lyle - Septiembre, 2022, Miami, Florida | Credit: Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images Al final de su juicio en octubre, sus abogados pidieron un nuevo juicio y que se anulara el veredicto. La defensa del actor argumentó que habían inconsistencias y que no se admitieron pruebas ni testigos que pudieran demostrar que Lyle actuó por temor a su vida y la de sus hijos al agredir a Hernández. Esta mañana, la jueza de circuito Marisa Tinkler Méndez dictaminó que no existían motivos para anular el veredicto ni realizar un nuevo juicio. En esta audiencia también se informó que la sentencia de Lyle se determinará el 3 de febrero del 2022, ya que aún no se ha revelado cuánto tiempo pasará el actor en prisión. Lyle podría enfrentar una condena máxima de hasta 15 años de cárcel, reporta Univision.

