Hijo de Pablo Lyle celebra su cumpleaños con su padre en prisión Este es el primer cumpleaños que Mauro no puede celebrar junto a su padre Pablo Lyle porque el actor está en prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, celebró el cumpleaños de su hijo Mauro. El actor mexicano no pudo asistir a la fiesta ya que sigue en la cárcel, tras ser sentenciado en febrero a cinco años de prisión. La estrella de telenovelas fue encontrado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández en Miami después de una discusión por un incidente de tráfico. Mauro, el hijo de Lyle, cumplió 9 años el 24 de mayo. Ana Araujo compartió hermosas fotografías en Instagram felicitando al niño. "Felices 9 años mi amor", escribió la mamá junto a una foto del chico con una gorra de Mazatlán, donde ahora vive la familia. Ana también compartió tiernas imágenes del día que nació de Mauro y de él cuando era un bebé. "Recordando tu llegada", escribió Araujo, quien ha hablado de su nueva vida criando a sus hijos sin la presencia de Pablo Lyle. El actor cumple su sentencia en una cárcel de Miami y seguramente lamentó mucho no poder festejar a Mauro en su noveno cumpleaños. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle Credit: Carlos Tischler/Getty Images Araujo envió una carta a la corte durante el juicio de su esposo: "Ha sido un reto navegar la etapa más difícil de nuestras vidas siendo el pilar y la mirada que buscan nuestros hijos para sentir seguridad y continuar con sus vidas", escribió ella. En una entrevista con la revista CARAS, se desahogó sobre los retos que enfrenta. "Hoy día, en esta familia, somos los tres", dijo sobre ella y sus dos hijos Aranza y Mauro. "Siempre les digo que somos una tribu y nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Tanto así que, en verano, mi hija paseaba perros para ganar dinero, y ahora Mauro me ayuda a embolsar las donas que hacemos. Aprendieron al respecto y hoy me da mucho orgullo. Sin duda son buenos niños y son muy conscientes".

