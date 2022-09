Pablo Lyle tuvo la primera intervención en su juicio El juicio de Pablo Lyle por el presunto delito de homicidio involuntario ha comenzado y, por primera vez, el actor ha hablado ante la corte ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de marzo de 2019, un incidente de tránsito, ocurrido en Miami, Florida, detonó un conflicto entre Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández. El actor golpeó al hombre de origen cubano, quien después falleció en un hospital local; como los informes médicos aseguraban que la causa de su muerte fue un traumatismo ocasionado por la agresión, el protagonista de la telenovela Corazón que miente fue detenido y se encuentra en arresto domiciliario. Ahora, el juicio para determinar su responsabilidad bajo el cargo de homicidio involuntario ha empezado tras tres años de espera. Tras un largo silencio, el famoso nacido en México tuvo su primera intervención en la corte y fue para determinar cuál sería el idioma con el que comprendería mejor el proceso legal. "Mi lengua materna es el español, pero sí habló inglés, entiendo y me siento cómodo con el idioma", expresó Lyle durante la audiencia cuando fue cuestionado por la jueza al respecto. "Si pudiera ser ayudado por una intérprete en caso de que no entienda algo específico sería de mucha ayuda. Pero no sería algo de tiempo completo". Pablo Lyle en juicio Credit: Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la jueza a cargo, Marisa Tinkler Mendez reprimió a la fiscalía por no dar a conocer la existencia de una oficial de policía que arrestó al actor y que no fue presentada como parte de los testigos del caso. "No necesito justificaciones, necesito saber dónde está [la testigo]", advirtió durante la audiencia. "Creo que lo que va a hacer es tomar el teléfono y contactará a la oficial, y le va a decir cuándo se necesita su presencia aquí, que es ahora mismo". Posteriormente, dicha oficial acudió a la corte. El proceso seguirá esta semana y parte de la siguiente. Así que pronto habrá un veredicto para determinar la situación de Pablo Lyle.

