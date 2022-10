Pablo Lyle encontrado culpable de homicidio involuntario Un jurado ha encontrado culpable al actor mexicano Pablo Lyle de la muerte de un conductor con el que tuvo un altercado en las calles de Miami hace tres años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un jurado ha encontrado culpable este martes de homicidio involuntario al actor mexicano Pablo Lyle de la muerte en un altercado de tráfico del cubano Juan Ricardo Hernández en una calle de Miami hace tres años. Los familiares del fallecido lloraron al escuchar el veredicto de los seis miembros del jurado tras dos semanas de juicio en el tribunal estatal de Miami-Dade, mientras que Lyle permaneció calmado, según el canal local WPLG 10. El actor puede ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión. En su alegato final, el abogado de la defensa Philip Reizenstein aseguró que su cliente se había defendido de lo que percibía un acto de agresión de Hernández a su familia. Por su parte, la fiscalía consideró que el golpe que propinó Lyle a Hernández y que terminó acabando con su vida, fue innecesario. La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, señaló que la conclusión de este juicio es una prueba de la naturaleza destructiva de los altercados y peleas generados por incidentes de tráfico. "Dos vidas destruidas por un simple enojo en una vía de circulación, una situación que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras calles y en las calles del país", señaló en un comunicado. A Lyle, de 35 años, se le acusaba en el juicio de un delito de homicidio involuntario por la muerte de Hernández, de 63 años, con quien el actor tuvo una disputa por un incidente de tráfico en marzo de 2019. De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami con su esposa Ana Araujo y sus dos hijos en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante otro vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó en un semáforo y golpeó el auto en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo. Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su testimonio en el juicio a su esposo, Araujo aseguró que sus hijos se asustaron cuando Hernández golpeó el vehículo en el que se encontraban. "Recuerdo que Pablo estaba intentando detener la camioneta porque me doy cuenta de que sigue avanzando, había una avenida, estaban pasando coches. En ese momento estaba en pánico, los niños estaban muy asustados, estaban haciendo mucho ruido y veo la cara de Pablo asustado tratando de detener la camioneta", relató. Dijo que escucharon a un "señor gritando, insultando, diciendo groserías" desde fuera. "Me empezó a latir el corazón muy fuerte, y en eso escucho que golpean la camioneta". "Mauro que venía al lado de mí me abrazó muy fuerte y empezó a llorar y trató de protegerse conmigo, recuerdo que Aranza se tapó los oídos y trató de hacerse bolita, al lado de mí", dijo Araujo. Tras ser imputado, Lyle se quiso amparar en una ley estatal de la Florida que permite defenderse incluso con fuerza letal si uno teme por su vida, pero un juez rechazó su petición. A largo del juicio, la defensa ha sostenido que el actor quiso proteger a su familia de lo que percibía como una amenaza a su seguridad y que decidió golpear a Hernández porque pensaba que regresaba a su auto a recoger un arma con la que agredirlos. "Todo lo que sabían en esos segundos era que un extraño", dijo, según el canal local 7 News, Reizenstein en su alegato final este lunes, "había decidido entrometerse en sus vidas por razones que, de hecho, desconocemos". En cambio, la fiscalía apuntó al video como prueba de que Hernández no representaba un peligro para Lyle, quien optó por no testificar en el juicio. "'Por favor, no me haga daño', esas fueron las últimas palabras de Juan Hernández cuando fue golpeado por el acusado", dijo la fiscal Rachel Morales. "Lo noqueó por completo. Estas fueron las últimas palabras de Juan Hernández cuando cayó al piso, se dio con la cabeza y perdió la vida por una decisión que tomó Pablo Lyle".

