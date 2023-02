Pablo Lyle condenado a 5 años de prisión El actor Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión en un tribunal de Miami tras ser encontrado culpable el año pasado de homicidio involuntario por la muerte de un conductor en una pelea de tráfico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Pablo Lyle fue condenado este viernes a 5 años de prisión en un tribunal de Miami luego de que fuera encontrado culpable el año pasado de homicidio involuntario por la muerte de un conductor en una pelea de tráfico. La pena impuesta por la jueza Marisa Tinkler Méndez es significativamente menor a la que se exponía el mexicano, ya que ese delito puede acarrear hasta 15 años de privación de libertad. Además, el actor deberá cumplir 8 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. "Este es uno de los dictámenes más difíciles que he tenido que hacer en el tiempo que llevo de jueza en el condado de Miami-Dade", admitió la jueza en su intervención previa a la imposición de la condena. Tinkler Méndez señaló que las acciones del actor constituían un "acto de violencia" que resultó en una muerte, pero también resaltó que había mostrado "arrepentimiento" y que estaba convencida de que si tuviera una segunda oportunidad, no habría actuado de la misma manera. En una intervención anterior a la lectura de la condena, Lyle pidió perdón a la familia de Juan Ricardo Hernández, el cubano de 63 años que perdió la vida al recibir un puñetazo del condenado en medio de un altercado de tráfico en una calle de Miami en marzo de 2019. "Lo siento, lo siento mucho, desde lo más profundo de mi corazón", dijo entre lágrimas Lyle, de 36 años, a la familia del fallecido antes de escuchar la condena. "Quiero que sepan que lo siento". El actor, esposado y con el uniforme de presidiario, aseguró que lo sucedido ese día lo persigue. "Es algo que vive conmigo, que me sigue cuando voy a dormir y que ahí está cuando me levanto". Pablo Lyle La esposa del actor Ana Araujo, quien viajó de México a Miami para intervenir en la vista, aseguró que lo sucedido no lo "define como persona" y que está "muy orgullosa" del padre de sus hijos. "Eres un corazón con patas", aseguró emocionada Araujo, quien agregó que el galán nunca fue una persona violenta y señaló que ha sido testigo del "arrepentimiento" que ha sentido Lyle por los hechos de ese día. Los abogados de la defensa solicitaron a la jueza una condena menor de un años y un día, al considerar que sus acciones fueron resultado de "un error de tres segundos". Por su parte, la fiscalía y la familia del fallecido pidieron la pena máxima establecida por la ley. "Han sido cuatro años muy duros", dijo el hijo del fallecido, Juan Ricardo Hernández Hernández, quien calificó a su padre de "bella persona" y pidió que se le hiciera justicia. Lo mismo solicitó la madre de la víctima, quien compareció mediante un video grabado en Cuba. Mercedes Arce, quien era la pareja de Hernández, contó entre lágrimas que tenían planes de boda cuando la tragedia los sorprendió. "Era una persona muy buena", dijo. "Era lo máximo para mí". Asimismo contó que la muerte de Hernández le ha dejado secuencias psicológicas, aunque reconoció que en ese fatal encuentro entre Lyle y su pareja hace casi cuatro años "dos familias perdimos". Pablo Lyle La estrella de telenovelas como Mi adorable maldición, Una familia con suerte y Por siempre mi amor fue declarado culpable de homicidio involuntario el pasado octubre por propinar a Hernández un puñetazo que le hizo caerse y golpearse la cabeza con el suelo, como mostró un video del incidente. Según lo que se ve en la grabación, el auto en que viajaba Lyle con su familia se le cruza al de Hernández, quien aprovecha una luz roja para bajar y golpear la ventana del vehículo en que iba el actor aparentemente para reclamarle. Cuando Hernández regresa para su auto, Lyle baja del suyo y le propina un puñetazo en el rostro al cubano, quien cae de espaldas y se da con el suelo. Lyle sigue su camino con su familia, con la que iba al aeropuerto, mientras que Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció al cabo de pocos días. La fiscalía consideró que el golpe que propinó Lyle a Hernández —y que terminó con su vida por una lesión cerebral al cabo de unos días— fue innecesario. La defensa sostuvo que el actor actuó en defensa propia y para proteger a su familia, que estaba en un auto junto a él cuando se produjo el altercado. La jueza Tinkler Méndez denegó el pasado diciembre la solicitud de un nuevo juicio presentada por la defensa, la cual argumentó que hubo inconsistencias en el juicio y que no se admitieron pruebas ni testigos que pudieran demostrar que Lyle actuó por temor a su vida y a la de sus hijos.

