Empieza el juicio a Pablo Lyle por homicidio en un tribunal de Miami El juicio al actor mexicano Pablo Lyle por homicidio involuntario comenzó este martes en un tribunal de Miami tres años después del incidente que condujo a su arresto. Luego ser pospuesto en más de una ocasión, el juicio al actor Pablo Lyle por homicidio involuntario se puso en marcha este martes en un tribunal de Miami La oficina de comunicaciones de Undécimo Tribunal de Miami-Dade informó que el juicio comenzará con la selección del jurado, que puede durar entre dos y tres días, y luego se presentarán los argumentos de apertura por parte de la fiscalía y la defensa. Hasta el momento no ha trascendido ninguna otra información sobre la sesión judicial, pero anteriormente la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler Mendez, mostró preocupación en una audiencia virtual por la posibilidad de que el jurado pueda estar influenciado por la información mediática. Pablo Lyle Pablo Lyle | Credit: Carlos Tischler/Getty Images "Podemos tener un panel de 50 o solo cinco personas que puedan tener algún tipo de recuerdo, o que crean que tienen un tipo de recuerdo del caso, pero nosotros no sabemos eso y ni lo tenemos que juzgar así", dijo. A Lyle, de 35 años, se le acusa del delito de homicidio involuntario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, con quien el actor tuvo una disputa por un incidente de tráfico en marzo de 2019. De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó del auto y golpeó el vehículo en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo. Tras ser imputado, Lyle se quiso amparar en una ley estatal de la Florida que permite defenderse incluso con fuerza letal si uno teme por su vida, pero el tribunal rechazó su petición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor ha permanecido en arresto domiciliario a la espera de que se juzgue su caso desde entonces. Ha sido un tiempo en que, según trascendió, el mexicano ha estado "emocionalmente destrozado" y que incluso habría llevado a la separación de su esposa Ana Araujo.

