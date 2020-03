Audiencia de Pablo Lyle cancelada a causa del coronavírus Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano Pablo Lyle, dio a conocer la cancelación de su audiencia este martes. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La anunciada audiencia que se tenía prevista para este 20 de marzo en el caso por presunto homicidio en contra de Pablo Layle ha sido cancelada a causa de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavírus. Así lo ha dado a conocer este martes la agencia Associated Press luego de recibir la noticia por parte de Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano. Según dicha fuente por ahora la corte solo atenderá casos de emergencias y audiencias más importantes. El caso es llevado por juez Marlene Fernández-Karavetsos, en el condado de Miami-Dade. En dicha audiencia se informaría a Fernández-Karavetsos sobre el estado en que se encuentra la apelación del actor de 32 años quien está acusado de homicidio involuntario tras un incidente vehícular que resultó en la muerte del señor Juan Ricardo Hernández. La intención era dar seguimiento del alegato de los abogados sobre la defensa propia. A principios de mayo pasado el actor de series como La sombra del pasado y Mi adorable maldición, fue imputado formalmente con el cargo de homicidio involuntario durante una breve comparecencia en la que el juez Alan Fine le mantuvo la fianza de $50,000 y el arresto domiciliario. Pablo Lyle en una foto de archivo, en una de sus comparecencias ante la corte en Miami: Image zoom (Alexia Fodere/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images) Abogados de Lyle en enero hablando con la prensa sobre el caso: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyle vive actualmente bajo las condiciones impuestas por el juez de arresto con monitoreo electrónico y según fuentes se encuentra en el apartamento de su hermana en Miami. “Él tiene que mantener su residencia en esa casa por permiso del juez, pero además, no tiene ninguna otra restricción”, explicaron sus abogados en enero. “En marzo vamos a avisarle al juez si la corte de apelación ya ha decidido nuestra apelación, después de que nosotros hicimos una aclaración del juez [Alan] Fine diciendo que él hizo un error legal en decidir nuestra moción de defensa propia”. "Tiene una actitud positiva”, mencionaron. “Está preocupado por el caso, como cualquier persona, pero tiene una actitud positiva, tiene confianza en sus abogados, en su familia y está listo para defenderse en corte”. Advertisement

