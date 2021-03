Close

Juicio de Pablo Lyle, aplazado hasta junio Una juez en Miami accedió a la petición de los abogados del actor solicitando más tiempo para preparar su defensa en el caso de homicidio involuntario que se sigue en su contra. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una jueza en Miami aplazó este jueves el juicio que se sigue en dicha ciudad en contra del actor mexicano Pablo Lyle por homicidio involuntario. La magistrada Marlene Fernández-Karavetsos accedió al pedido de Bruce Lehr, abogado del protagonista de telenovelas como Mi adorable maldición, de concederle más tiempo para preparar su defensa. El juicio quedaría fijado ahora para el 7 de junio en lugar del 15 de marzo originalmente estipulado. Según Associated Press, la audiencia para ventilar el asunto se realizó este jueves por medio de ZOOM y ahí estuvieron enlazados también Philip Reizenstein, el otro abogado defensor del actor, y la fiscal Eileen Keeley. Lyle espera resolver en los juzgados la acusación que pesa en su contra por el supuesto homicidio de Juan Ricardo Hernández, ocurrido el 31 de marzo pasado. En febrero pasado, Mauro, el hijo de 6 años de Lyle, conmovió las redes con sus palabras al decir: "Mi más grande sueño es que mi papá regrese a Mazatlán". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyle vive actualmente en Miami en casa de su hermana y lleva un monitor de geolocalización en el tobillo para rastrear sus movimientos. Anteriormente, la jueza Fernández-Karavetsos le había negado el permiso de volver a su país. Sin embargo, fue ella quien le concedió al actor el beneficio de poder moverse sin restricciones usando el citado aparato electrónico.

