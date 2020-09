“No lo planeé”: Pablo Alborán revela la verdadera razón por la que hizo público que es gay Meses después de sus declaraciones, el cantante rompió el silencio y reveló por qué tomó la decisión de hacer pública su orientación sexual. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Pablo Alborán colgó hace unos meses un video en las redes sociales en el que hizo público que es gay. Ahora rompe el silencio para aclarar las verdaderas razones que lo llevaron a hablar con sus fans de su orientación sexual. En una entrevista con la revista GQ, el intérprete de “Recuérdame” desmintió las versiones de que todo se trató de un truco publicitario y que más bien fue una decisión improvisada, pero que gracias a eso ya puede decir “este soy yo”. Image zoom Mezcalent “No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía… lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete", dijo el artista español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Volví a casa y de repente dije: 'Yo quiero construir también'. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, agregó. Sobre los mensajes que ha recibido, el cantante de 31 años expresó que nunca imaginó que recibiría el apoyo que le ha llegado ni ser testigo de tantas historias de familias y amores que se han acercado gracias a su confesión. Sobre las críticas a su video en Instagram, Alborán las desestimó. “He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo… Han dicho de todo: que sí había amenazas, que sí había una pillada… pero de verdad ¡es que no hay nada!". El cantante se encuentra promocionando su quinto disco, Vértigo, que estará disponible este jueves y al que ha calificado como uno de los más honestos de su carrera artística.

Close Share options

Close View image “No lo planeé”: Pablo Alborán revela la verdadera razón por la que hizo público que es gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.